Elden har fått brev med hvitt pulver

– Vi har avsluttet våre undersøkelser på stedet og tatt med oss brevet for videre undersøkelser. Så langt er det ikke meldt om at noen er blitt skadd eller opplever noe ubehag. Det er ingen grunn til å tro at dette er noe farlig, sier operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt til NTB.

Det var NRK som først meldte at advokatkontoret Elden hadde mottatt et brev med hvitt pulver.

– Vi vet ikke ennå om brevet ankom i dag eller om det har blitt liggende og først ble åpnet nå, sier Silju.

Politiet har opprettet sak, og forholdet blir etterforsket.