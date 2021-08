Misbrukt i bitcoinsvindel

«Billionær gir tilbake til Norge med sitt siste prosjekt», er tittelen i en svindelreportasje som er laget for å lure nordmenn til å satse penger på Bitcoin Code. Det handler om en fiktiv Aftenposten-artikkel angivelig ført i pennen av av NRK-reporter Eivind Molde.

I reportasjen fremstilles det som om Olav Thon skal ha investert mer enn 850 millioner kroner i Bitcoin Code. Hensikten er ifølge artikkelen «Å gi vanlige folk muligheten til å tjene penger med bitcoin, selv om du ikke har peiling på teknologi eller investeringer».

Mandag omtalte Finansavisen hvordan en nordmann, Edvard, hadde tapt 400.000 kroner på trading etter å ha fanget opp annonse på Youtube. Edvard hadde også gått på svindelen om Thons enorme satsing på Bitcoin Code.

God Morgen Norge

I den fiktive Aftenposten-artikkelen fremgår det at Thons mål «er å gjøre det norske samfunnet et av de rikeste i verden og gi tilbake makten til arbeidsklassen i stedet for regjeringen». Det hevdes at Thon skapte Bitcoin Code med amerikanske Austin Ford som styreleder.

I reportasjen fremstilles det som om Thon har overbevist TV2-programleder Vår Staude om å satse 3.000 kroner under God Morgen Norge-sending, hvorpå hun hadde tjent 56 prosent på tre minutter.

I en annen reportasje som fremstilles som en VG-artikkel, også den angivelig ført i pennen av NRK-journalist Molde fremstilles det som om Sylvi Listhaug skapte selskapet Bitcoin Prime der hun innsatte den samme Austin Ford som styreleder.

Det fremstilles som om Listhaug har overbevist TV2-anker Cathrine Fossum til å satse 3.000 kroner på, hvorpå hun tjente 73 prosent på tre minutter.

– Politianmelder en del

NRKs nyhetsreporter Eivind Molde er kjent med svindelen som har dukket opp de seneste par dagene.

– Dette angår ikke meg, og jeg distanserer meg fra det. Jeg har imidlertid fått tips om dette, og gitt det videre til sikkerhetsavdelingen i NRK, men jeg vil tro at mitt navn er tilfeldig valgt, sier Molde.

Han henviser videre til sikkerhetssjef Øyvind Vasaasen i NRK.

– Dette er et omfattende problem for mediebransjen der flere aktører blir rammet. Det går ut over vår troverdighet. Vi politianmelder en del av det, og får bistand til å ta ned slike sider, men problemet vokser i omfang slik at det behøves samarbeid utover Norge for å få bukt med det, sier Vasaasen.

Stordalen og Stoltenberg

Svindelartikler med Eivind Molde som fiktiv forfatter var også i omløp i fjor høst. Da var Petter Stordalen blant frontfigur. I denne runden er også Jens Stoltenberg misbrukt på samme måte. Molde er ikke den eneste som blir brukt som såkalt journalist.

– Dette pågår hele tiden. Flere programledere har vært misbrukt.

– Får dere gjort noe med det?

– De fleste sakene er umulige å etterforske for politiet, så de blir henlagt, men det handler også om å få opp bevisstheten blant publikum, så det er bra at dette tas opp slik at denne typen svindel blir mindre interessant hvis folk blir oppmerksomme på det. Det er vanskelig for NRK å gjøre noe, særlig når det også kommer på SMS med lenker, sier Vasaasen.