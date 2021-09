Store svindelsummer under coronatiden

Den amerikanske handelskommisjonen skriver onsdag til CNBC at de estimerer at den totale summen av ulike svindelsaker siden mars 2020 ligger på 545 millioner dollar. De har mottatt over 589.000 klager under perioden, der om lag 61 prosent har omhandlet svindel. De vedlegger at det trolig er store mørketall.

– Svindlere drar alltid nytte av katastrofer, enten det er snakk om noe menneskeskapt eller fra naturen, skriver direktør for kundebeskyttelse og personsikkerhet i det amerikanske handelsdepartementet Susan grant til CNBC.





Prissvindel

Videre rapporteres det om at prissvindel har vært den mest vanlige klagen. Varer som munnbind, håndsprit og toalettpapir har vist seg å være populære svindelvarer, der enkelte har skrudd opp prisene kraftig. Det har også være mange saker som avlysning av aldri-eksisterende arrangementer.

Svindel rundt reiser sto for de største verdiene, til sammen 79 millioner dollar. Samtidig var netthandel den kategorien som utgjorde den største andelen av klagene. Netthandelvolumet skjøt i været under pandemien, og dessverre har mange amerikanere opplevd å betale for produkter på internett som de aldri har motatt.