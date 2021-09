Ny siktet i Tengs/Jørgensen-saken etter DNA-treff

– Vi har hatt en lang prosess med et rettsmedisinsk institutt i Østerrike, hvor vi til slutt trakk slutningen om at det ikke var mer å gjøre knyttet til DNA-undersøkelser. Vi har fått de resultatene vi kunne få. Da var det for politiet å ta en avgjørelse om vi kunne gå videre med saken, sier Berge.

Motsetter seg fengsling

Den siktede er bosatt på Haugalandet, men ble pågrepet på Sørlandet.

– Det jeg kan si, er at han nekter straffskyld. Og så kan jeg si at han opplever det som en sjokkartet opplevelse å bli siktet og dratt inn i disse to sakene. Og at han har det vanskelig, sier advokat Stian Kristensen til NTB.

Mannen blir framstilt for varetektsfengsling fredag formiddag. Han motsetter seg fengsling.

– Nå må vi bruke tid på å gjennomgå og sette oss skikkelig inn i sakene, sånn at han kan imøtegå anklagene som er rettet mot ham, sier forsvareren.

Lang kamp

De to uløste drapssakene som skjedde med fem års mellomrom i Rogaland, har satt dype spor både i lokalsamfunnene og blant nær familie.

Birgitte Tengs fetter ble først pågrepet for drapet. Han ble senere frikjent, men likevel dømt til å betale erstatning og har kjempet en årelang kamp for å renvaske seg.

– Det var helt ekstremt å få den nyheten. Vi har ventet på det. Vi har faktisk hatt trua på at det skulle ende sånn som dette, sier fetterens far til TV 2.

Bistandsadvokaten Erik Lea, som representerer Tengs familie, sier at de er i sjokk.

– Hvis dette nye er riktig, så er det jo mye som taler for at foreldrene til Birgitte har tatt feil. De har levd i den tro i 25 år at det var fetteren som sto bak, sier han til VG.

Håper sannheten kommer fram

Også i Tina Jørgensen-saken har det tidligere vært siktelser.

En ekskjæreste ble tidlig siktet, men senere sjekket ut av saken. I 2015 ble fire menn siktet for drapet, men også disse siktelsene ble frafalt.

– Jeg har fått så mange slag i ansiktet og hatt så mange nedturer i løpet av de siste 20 årene at jeg har vanskelig for å tro noe som helst. Men håpet for at denne gåten endelig skal bli løst, blir jo tent på nytt. Forhåpentligvis kommer sannheten fram en dag, sier Tina Jørgensens mor, Torunn Austadal Austdal Rasmussen, til Jærbladet.

