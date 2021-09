Lederen for en internasjonal kriminell gjeng som stjeler planter har tilstått å ha gravd opp tusenvis av såkalte sukkulenter – en type planter med tykke, dekorative blader – fra avsidesliggende parker i California.

Plantene ble stjålet for å selges til Asia for enorm profitt, ifølge en pressemelding fra føderale myndigheter i USA.

Enorme summer

Sørkoreanske Byungsu Kim (46) er tiltalt sammen med to medsammensvorne og skal ha flydd til Los Angeles i 2018 for deretter å ha reist til små, avsidesliggende parker i nordre California der de ulovlig spadde opp flere dudleyaplanter.

Plantene er verdifulle i Asia og tar årevis å gro i beskyttede lokaliteter, så de som vokser vilt på California-kysten har blitt et yndet mål for plantetyver, forteller myndighetene.

Dudleyaplanter kan selges på svartebørsen for opp mot 1.000 dollar pr. plante, ifølge villmarkseksperter. Lokale myndigheter sporet opp forsendelsen og fant mer enn 3.000 dudleyaplanter i pakkene, hvilket gir en totalsum på 600.000 dollar – nær 5,2 millioner kroner.

Jaktet verden over

Kim og hans to medsammensvorne, Youngin Back (47) og Bong Jun Kim (46), ble arrestert for å ha smuglet over statsgrenser i USA og fikk passene konfiskert. I januar 2019 fikk imidlertid Kim et nytt pass og fant senere ut at han hadde føderal tiltale rettet mot sitt navn.

Da flyktet Kim og Back til Tijuana i Mexico til fots og fløy senere tilbake til Kina derfra, og deretter videre til Sør-Korea.

Flere måneder senere ble Kim arrestert i Sør-Afrika for liknende forseelser – plantetyveri. Han tilsto anklagene og ble utlevert til USA i fjor.

Kim går nå mot en fengselsstraff på fem år i føderalt fengsel når han blir dømt i januar, sier aktor i saken.

Bong Jun Kim sonet fire måneder for forseelsen tilbake i 2019. Back er fremdeles på frifot.