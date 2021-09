Mann dømt for å ha tappet to selskaper for over 9 millioner

– Nettverket har tappet samfunnet for store verdier og har i tillegg bidratt til arbeidslivskriminalitet. De 20 selskapene involvert har hatt reelle kunder i markedet, og lovlydige borgere kan derfor uvitende ha bidratt til alvorlig økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet. Det er alvorlig, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim.

Den 50 år gamle mannen fikk tre års fengsel i Eidsivating lagmannsrett. Glåmdal og Romerike tingrett fant ham før sommeren skyldig i å ha tappet to av sine egne selskaper for millionverdier. Økokrim anket straffeutmålingen på to års fengsel til lagmannsretten.

Tilsto

Mannen ga en delvis tilståelse da saken gikk for tingretten. Det var derfor bare straffeutmålingen som ble behandlet i lagmannsretten.

Ankedomstolen legger til grunn at mannen tappet selskapene for 9,4 millioner kroner. Han er også dømt for hvitvasking av over 400.000 kroner.

50-åringen er den foreløpig åttende domfelte av til sammen ni tiltalte i nettverket sakskomplekset omfatter. Utroskapen skjedde ved at det ble foretatt utbetalinger uten motytelser. Mannen må også tåle inndragning av 3,8 millioner kroner.

20 selskaper

Nettverket har ifølge Økokrim begått økonomisk utroskap mot 20 selskaper i hovedsak i renholds- og byggebransjen. Domstolene har i flere av sakene slått fast at hovedformålet var å unndra skatt og merverdiavgift ved betaling av fiktive inngående fakturaer, og etter tilbakeføring av pengene muliggjøre svart avlønning.

Saken omfatter utroskap og hvitvasking for cirka 70 millioner kroner.

– Dette har vært en omfattende etterforskning av et stort og organisert nettverk som driver med fiktiv fakturering for å unndra betydelige beløp fra statskassen, sier påtaleansvarlig i saken, sier Bender.

