Titusenvis av eldre mennesker i USA har blitt svindlet av et fransk selskap som står bak masseutsendelser av brev med lovnad om store pengesummer dersom mottakerne sender penger i retur.

Svindlerne har gitt seg ut for å ha overnaturlige evner og har sendt med talismaner med påståtte magiske egenskaper i brevene som skulle sørge for at mottakerne fikk enorme formuer – såfremt de sendte en engangsavgift på 50 dollar tilbake.

Nå kan føderale myndigheter i USA i en pressemelding informere om at svindelen har innbrakt hele 1,4 millioner dollar – rett under 12 millioner kroner – på bare et drøyt år mellom mars 2017 og juni 2018.

Indisk rubin

Brevene var av det obskure slaget, men utnyttet mennesker i en utsatt posisjon – enten de var eldre, svake eller hadde lite å rutte med økonomisk.

«Tiden er inne for at John skal gi den uvurderlige rubinen han fikk av Maharaja de Jaipur videre til en person som har et presserende behov for penger og åpenbart mangler flaks», sto det i det ene brevet angivelig skrevet av en klarsynt ved navn Helene Fay.

Etterforskerne forteller at rundt 34.000 mennesker har blitt ofre for svindelen. Robert Lhez, mannen bak svindlene, har gjennomført lignende bedrageri siden minst 2012, så det reelle beløpet er trolig langt større.

Enighet

Føderale myndigheter har i forrige uke anmeldt Lhez og hans to medsammensvorne, Mireille Dayer og Julie Poulleau, og selskapene de drev, Arcana Center and Partners VAD International Sarl.

Lehz ble enig med myndighetene om at han aldri igjen skal drive et selskap i USA.

– Det hele ble løst uten noen funn eller erkjennelse om straffskyld. Min klient er glad for å legge det hele bak seg, sier Andrew Lustigman, Lhez' advokat.

Lustigman har vanskelig for å tro at pengesummene som ble nevnt av aktoratet har noen substans.