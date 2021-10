Pilot tiltalt etter flere hundre dødsfall – kan få 100 år i fengsel

En føderal domstol i Texas, USA, har tiltalt en tidligere pilot for Boeing, Mark Forkner, for å ha løyet til luftfartstilsynet Federal Aviation Administration (FAA) om et vesentlig ledd som fikk skylden for de to dødsulykkene i 2018 og 2019.

Forkner skulle være bindeleddet mellom flyprodusenten og FAA om hvordan flygere skulle læres opp til å fly sine fly, men vanskjøttet privilegiet.

«Forkner ga FAA falske, upresise og ufullstendige data om et nytt ledd i Max-flyets styringskontrollsystem, kalt MCAS, som fikk skylden for de to dødsulykkene i 2018 og 2019 som førte til at flyet ble satt på bakken», skriver justisdepartementet i en pressemelding.

Ifølge rettspapirene hadde Forkner oppdaget informasjon om en vesentlig endring i MCAS-leddet som skulle hindre at flyet steilet, men han unnlot å dele opplysningene med FAA.

Det skal ha vært i håp om å «spare Boeing for titalls millioner av dollar », ifølge tiltalen.

– Han har ikke løyet og ville aldri satt andre piloters og passasjerers sikkerhet på spill, sier Forkners advokater til New York Times.

Som et resultat av dette tok ikke Boeing med opplysninger om MCAS i pilotenes instruksjonsbok, og pilotene visste ikke hvordan de skulle håndtere en situasjon der MCAS løp løpsk.

737 Max ble formelt godkjent av FAA i 2017, men ble satt på bakken i 20 måneder etter de to ulykkene i Etiopia og Indonesia som kostet 346 mennesker livet.

Boeing har akseptert ansvar for å ha villedet reguleringsmyndighetene og har godtatt å betale over 2,5 milliarder dollar – 21 milliarder kroner – i erstatninger.

Dersom Forkner blir kjent skyldig, risikerer han hele 100 år i fengsel.