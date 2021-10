Det bekrefter Breiviks forsvarer Øystein Storrvik overfor TV 2. Hvor saken skal avholdes, er ennå ikke bestemt.

– Det er flere alternativer som vurderes. Vi har gjort gjeldende at det er naturlig at denne saken finner sted i en vanlig rettssal, for eksempel sal 250 i Oslo tingrett, men dette avventer vi svar på, sier Storrvik.

Breivik ble dømt til 21 års forvaring for å ha drept 77 mennesker på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011. Minstetiden ble satt til det maksimale av hva loven tillot, som var ti år da dommen ble avsagt.

Som alle forvaringsdømte har også Breivik etter loven krav på å få en rettslig prøving av forvaringsvilkårene når minstetiden er utløpt. Deretter har han krav på ny prøving hvert femte år, men det er ikke noen maksimaltid for forvaringsdømte.

Statsadvokaten har sagt nei til prøveløslatelse av terrordømte Breivik, og dermed blir det altså opp til retten å avgjøre spørsmålet.

– Slik vi vurderer det, basert på materialet vi har fått fra Kriminalomsorgen, som har med ham å gjøre i det daglige, og en ny risikovurdering gjort av en psykiater, mener vi det fortsatt er fare for at Breivik skal begå ny, alvorlig kriminalitet, sa statsadvokat Hulda Karlsdottir til NTB i forbindelse med avslaget.

(©NTB)