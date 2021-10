Kryptoutvinnere tiltalt etter brann

Tre år senere etablerte så eiendomsselskapet et datterselskap de eier 80 prosent av. Ifølge Brønnøysundregisteret skal dette selskapet drive med data- og servertjenester, og annet som faller naturlig sammen med dette.

Mistet 39 maskiner

Etter at politiet stanset etterforskningen av brannen, som siden er henlagt som «intet straffbart forhold bevist», kunne forsikringsselskapet If gjøre sine egne undersøkelser på branntomten.

De mottok i august 2019 en skademelding fra Hera Estate, som eier eiendommen og bygget som brant.

Selskapet krevde refundert nesten 660.000 kroner for 39 kryptoutvinningsmaskiner som gikk tapt i den voldsomme brannen.

If mener antallet maskiner ikke stemmer overens med forsikringsselskapet egne funn. De mener det kun var 25 maskiner i bygget, en påstand påtalemyndigheten støtter.

Da begge de to eierne av Hera Estate gjentok i samtaler med forsikringsselskapet i november 2019 at det var 39 maskiner som ble flammenes rov, valgte If å politianmelde dem begge for forsikringsbedrageri.

Nekter straffskyld

De to er en 40 år gammel mann fra Bergen og en 41 år gammel mann bosatt i Stavanger.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen, sier 40-åringens forsvarer, Lasse Solberg i advokatfirmaet Judicium.

Den andre tiltaltes forsvarer, Lars Georg Nygaard i advokatfellesskapet Riisøen Nygaard, opplyser at hans klient ikke ønsker at saken skal kommenteres.

Heller ikke forsikringsselskapet If ønsker å si noe før saken skal behandles i Hordaland tingrett i Bergen over to dager denne uken.

Aktor er også tilbakeholden med å si mye om saken og hva som har foregått i gamle Skråmestø skole.

– Uten at jeg kan gå inn på detaljer om etterforskningen, mener påtalemyndigheten at det antall maskiner de tiltalte har oppgitt overfor forsikringsselskapet gikk tapt i brannen er for høyt, sier politiadvokat Anne Mjelde Myhr i Vest politidistrikt.

Minimale inntekter

En kikk på regnskapene til selskapet som eide skolebygget, viser ingen store årlige inntekter. Frem til brannen i 2019 har de ligget på mellom 140.000 kroner og nesten 300.000.

Med unntak av ett år, har selskapet drevet med tap. Ved utgangen av 2020 var egenkapitalen negativ med 1,2 millioner kroner.

Noen spor av store kryptovalutaverdier i balansen er ikke å finne, hverken i Hera Estate eller i datterselskapet som driver med data- og servertjenester.

Heller ikke i ligningslistene finner man noen tegn på at de to tiltalte sitter på noen kryptoformue.

Om de to tiltalte blir dømt, risikerer de fengsel. Forsikringsbedrageri blir sett på som svært alvorlig, og strafferammen for de mest grove tilfellene er inntil 6 års fengsel.