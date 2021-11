Forfalsket rabattkuponger til 265 mill. – må 19 år i fengsel

Amerikansk etterretning har avslørt en omfattende svindel ved bruk av forfalskede rabattkoder.

41 år gamle Lori Ann Talens og hennes mann, Pacifico Talens Jr., fra Virginia på USAs østkyst, har forfalsket rabattkoder og svindlet uskyldige til egen vinning. Rabattkodene var verdt nær, eller enkelte ganger til og med over, produktenes verdi i butikken.

– Hun har trent seg i forskjellige teknikker for å manipulere strekkodelesere og få rabattkodene til å fungere, sier Shannon Brill, spesialagent i FBI, i pressemeldingen.

Fikk betalt i krypto

FBI skriver videre at de fant kuponger i hver minste sprekk i huset der Talens-ekteparet bodde. Bare kodene som var fysisk i huset hadde en verdi på én million dollar. På datamaskinen fant etterforskerne design av kuponger for ytterligere 13.000 produkter.

Talens skal imidlertid ikke ha brukt kupongene selv. FBI sier at hun solgte dem videre til abonnenter som fant henne på sosiale medier. Kommunikasjonen skal ha foregått på en kryptert meldingsapplikasjon.

Talens har blitt betalt i kryptovaluta som bitcoin til en verdi av mer enn 400.000 dollar. Enkelte ganger byttet hun også kuponger for stjålet spesielt papir som brukes til å printe flere kuponger, ifølge FBI.

Enorme tap

Svindelen har foregått i tre år og ble først avdekket av Coupon Information Corporation som hadde fått en anonymt tips om at noen produserte og omsatte falske kuponger.

En gruppe butikker sa de har tapt 125.000 dollar – én million kroner – på de forfalskede kupongene Talens hadde laget.

I september ble Talens dømt til 12 år i fengsel for en svindel som har sørget for tap opp til 32 millioner dollar – 265 millioner kroner – for både produsenter og butikker, ifølge Department of Justice.

Mannen fikk 7 år i fengsel fordi han visste om svindelen og dro nytte av pengene. Pengene ble brukt til å pusse opp hjemmet med nytt svømmebasseng og kjøkken.

– Jeg skammer meg dypt og er flau, sier Talens til New York Times.