Barclays-sjef Jes Staley går av etter at britiske finansmyndigheter fredag kveld informerte banken og Staley om sine foreløpige konklusjoner i etterforskningen av Staleys forhold til Jeffrey Epstein, går det frem av en melding fra Barclays mandag.

Ifølge banken har etterforskningen så langt ikke funnet at Staley «så, eller var klar over, noen av Epsteins påståtte kriminelle handlinger.» Dette var det sentrale spørsmålet da Barclays ga Staley sin støtte etter arrestasjonen av Epstein i juli 2019.

Milliardæren og finansmannen hadde da blitt gjenstand for en føderal tiltale om sexhandel med mindreårige i Florida og New York. Én måned senere ble han funnet død på cellen sin i fengselet Metropolitan Correctional Center på Manhattan.

Staley ble Barclays-sjef i oktober 2015, og Reuters viser til tidligere uttalelser fra Staley om at han kuttet kontakten med Epstein sent dette året – og at han angret på denne kontakten. Han bestrider anklagen, og vil ifølge dagens melding bekjempe den.

– Kommer som et sjokk

Redburn-analytiker Fahed Kunwar påpeker overfor CNBC at detaljer rundt etterforskningen fortsatt mangler, men også at Staley hadde et anstrengt forhold til britiske myndigheter som i 2018 bøtela ham for forsøket på å avsløre en varsler som sendte kritiske brev om en ansatt i banken.

– Dette styrker bildet av at Staley hadde et anstrengt forhold til myndighetene, og jeg tror det er derfor han har gått av så raskt i dag. Avgangen kommer likevel som et sjokk for investorene, sier han, og viser til at banken har levert solide resultater de siste par årene.

C.S. Venkatakrishnan (kjent som Venkat) overtar som Barclays-sjef med umiddelbar virkning. Han kommer fra jobben som bankens «head of global markets».

Barclays faller drøye prosenten på London-børsen mandag ettermiddag.