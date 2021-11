Får 200 millioner i sladre-belønning

Den amerikanske sikkerhetsetaten National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) har delt ut hele 24 millioner dollar – over 200 millioner kroner – til Kim Gwang-ho, ifølge flere internasjonale medier.

Belønningen kommer etter at den tidligere Hyundai-ingeniøren avdekket store sikkerhetsfeil ved motoren til flere populære modeller hos den sørkoreanske bilprodusenten, og dets dattermerke Kia.

Kim rapporterte tilbake i 2016 at Hyundai ikke fulgte opp en designfeil på sine Theta II-motorer, som gjorde at bevegelige deler kunne sette seg fast og i enkelte tilfeller antenne.



– Denne belønningen er den høyeste som er mulig å utbetale i henhold til loven, sier Steven Cliff, adm. direktør i NHTSA, i uttalelsen.

NHTSA fant ut at Hyundai og Kia hadde utsatt tilbakekallinger av bilene som var utsatt for problemet, i tillegg til å gi feil informasjon.

I 2020 ble Hyundai og Kia i USA enige om å betale 210 millioner dollar – 1,8 milliarder kroner – i bot.

– Jeg er fornøyd med at jeg har blitt rettferdig kompensert for risikoen jeg tok for å beskytte eierne av disse defekte bilene, og takknemlig for at det amerikanske rettssystemet har et program for å gjøre dette mulig, sier Kim i en uttalelse.

– Jeg håper min rapportering vil sørge for ekte sikkerhetsforbedringer, både i Hyundai og hele industrien.