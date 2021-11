Den Oscar-vinnende skuespilleren Kevin Spacey ble i fjor beordret til å betale nær 31 millioner dollar i erstatning til studioet MRC om står bak Netflix-suksessen House of Cards.

SUKSESS: House of Cards-serien ble en enorm suksess for Netflix, men fikk en overraskende slutt da overgrepsskandalen ble avslørt. Foto: Bloomberg

Han skal ha brutt kontrakten sin på punkter som omhandler seksuell trakassering, ifølge rettsdokumenter som ble offentliggjort mandag.

Avgjørelsen ble kjent etter MRC sendte inn en begjæring til Los Angeles Superior Court for å bekrefte at pengene blir overført.

Spacey ble dømt til å betale 29,5 millioner dollar i erstatning for tapte inntekter, 1,2 millioner dollar i advokatutgifter og 235.000 dollar i ekstrautgifter.

– MRC sto på sitt, jaktet saken iherdig og fikk det korrekte resultatet til slutt, sier studioets advokat Michael Kump.

Enorme summer

MRC måtte skrive om hele siste sesong av House of Cards-serien etter anklagene om seksuell trakassering ble kjent for omverdenen, og reduserte antall episoder fra tretten til åtte samt at de skrev ut Spaceys – President Frank Underwood.

Studioet tok deretter ut stevning mot Spacey for å ha brutt kontrakten, og hevdet at han hadde kostet selskapet titalls millioner av dollar som følge av sin oppførsel. Meklingen gikk for lukkede dører, og saken ble avgjort i MRCs favør i oktober 2020.

I avgjørelsen ble det konkludert med at Spacey hadde brutt punktet med seksuell trakassering i samtlige av de fem sesongene han var med i produksjonen. Spacey har anket saken, men ble nektet videre prosess nå i november.

Etter flere sto frem og anklagde Spacey for overgrep i 2017, kuttet MRC alle bånd til skuespilleren. Spacey ble anklaget for systematisk å ha utnyttet sin posisjon til å seksuelt trakassere unge gutter helt ned i 14-årsalderen han jobbet med gjennom sin karriere.