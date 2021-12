Arkitekt og byggesaksleder frifunnet for korrupsjon i Tjøme-saken

Agder lagmannsrett har i dag avsagt dom i straffesaken mot en arkitekt og to byggesaksledere i tidligere Tjøme kommune.

Arkitekten og byggesakslederen som stod tiltalt for grov korrupsjon, er frifunnet for dette forholdet, mens begge byggesakslederne er nå domfelt for tjenestefeil.



Breili og Svendsen ble i Vestfold tingrett i vår dømt til åtte måneders fengsel for grov korrupsjon i Tjøme-saken, men dommen ble anket.

Saken omfatter et stort antall omstridte tillatelser til bygging i den attraktive strandsonen på Tjøme, svært nære relasjoner mellom et lokalt arkitektfirma og den kommunale byggesakslederen og ikke minst vederlagsfrie arkitekttjenester fra Breili til Svendsen.



Retten har lagt til grunn at arkitekten har gitt vederlagsfrie tegnetjenester til den kommunale byggesakslederen, men at det ikke ut fra det strenge beviskravet i strafferetten kan utelukkes at tjenestene ble gitt byggesakslederen som privatperson. Arkitekten og byggesakslederen er på denne bakgrunn frifunnet for grov korrupsjon.

– Saken reiser viktige og til dels vanskelige spørsmål om forholdet mellom vennetjenester, habilitet og korrupsjon, og det har vært viktig å få saken belyst gjennom offentlig rettergang, sier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik ved Økokrim.

Begge de tidligere byggesaksbehandlerne er nå domfelt for tjenestefeil fordi de behandlet en eller flere saker om byggetiltak i strandsonen i strid med reglene i plan- og bygningsloven.

– Vi vil nå gå igjennom lagmannsrettens dom og vurdere om det er grunnlag for anke til Høyesterett, sier Harbo-Lervik.