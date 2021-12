Mann dømt for ID-tyveri og hvitvasking

Dommen i saken falt i Oslo tingrett mandag. Den tiltalte mannen tilsto de aller fleste av forholdene i den omfangsrike tiltalen som omfattet tre tilfeller av ID-bedrageri mot privatpersoner og åtte tilfeller av hvitvasking.

Påtalemyndigheten hadde tiltalt mannen for å ha brukt andres identitet til å opp lån på mer enn 4 millioner kroner. Videre var han tiltalt for å ha tatt opp lån fra ulke banker og andre låneinstitusjoner på til sammen 16 millioner kroner ved hjelp av flere andre bakmenn.

Saken ble rullet opp som en av flere etter en langvarig etterforskning av slike bedragerier som ble foretatt av Møre og Romsdal politidistrikt i samarbeid med politiet i Oslo. Ytterligere 24 personer er domfelt i saken og funnet skyldige i å ha mottatt penger.

Dyre forbrukslån

– Slike bedragerier finner gjerne sted ved at privatpersoner forledes til å gi uvedkommende tilgang til deres bank-ID. Denne blir deretter benyttet til å utnytte den enkeltes kredittpotensial maksimalt gjennom urettmessige opptak av så mange ulike forbrukslån som mulig, skriver Oslo politidistrikt om saken onsdag.

I dommen fra Oslo tingrett beskrives det hvordan opplevelsen har påvirket livene for flere av dem som ble utsatt for ID-bedrageriene, og som opplevde å bli avkrevd tilbakebetaling for lån de aldri hadde tatt opp. Flere ble bunnløst fortvilet over å ikke ha penger til det helt grunnleggende, flere ble sykmeldt, og et par holdt nesten på å skille seg på grunn av situasjonen de uforvarende hadde havnet i.

Kynisk

– Bedragerihandlingene bærer preg av kynisme og var godt planlagt, skriver retten og beskriver 26-åringens rolle som større enn hva han selv hevdet i retten.

Retten trodde likevel mannen på at han ikke var alene, men at han hadde to personer over seg som ikke ble navngitt i retten.

I et annet av tilfellene som er oppklart i saken, ble det opptatt 24 lån fordelt på 15 ulike banker på til sammen drøyt to millioner kroner i navnet til en uføretrygdet person. Bedragerne som begår dette, får ut utbyttet ved å distribuere det ut til et nettverk av hvitvaskere. De mottar mindre beløp på egen konto, og mot et relativt beskjedent vederlag sender de disse videre eller tar dem ut i kontanter, for deretter å overlevere dem til bakmennene, skriver politiet.