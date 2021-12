Onsdag morgen tok Økokrim seg inn i PetroNors lokaler på Skillebekk i Oslo som ledd i en etterforskning, og for å innhente informasjon om et straffbart forhold knyttet til enkeltpersoner i selskapet. Økokrim skriver i en pressemelding at etterforskingen er knyttet til prosjekter i Afrika. Hverken PetroNor eller andre selskaper er siktet.

I en børsmelding torsdag morgen bekrefter PetroNor at adm. direktør Knut Søvold er en av personene som er pågrepet i forbindelse med etterforskningen. Økokrim skal også ha pågrepet tidligere PetroNor-topp Gerhard Ludvigsen. De to er siktet for grov korrupsjon – noe som har en strafferamme på inntil 10 års fengsel.

Nekter straffeskyld

Søvold og Ludvigsen ble fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett torsdag. Marie Nesvik og Halvard Helle i advokatfirmaet Schjødt forsvarer henholdsvis Søvold og Ludvigsen.

Advokat Nesvik har ikke besvart Finansavisens henvendelser, og det har heller ikke Knut Søvold. Advokat Helle opplyser til Finansavisen at Gerhard Ludvigsen nekter straffskyld.

Ifølge Dagens Næringsliv og E24, stiller Søvold seg uforstående til siktelsen, og han erkjenner ikke straffskyld.

Søvold og Ludvigsen varetektsfengsles til 23. desember. Begge undergis full isolasjon og brev- og besøksforbud i hele perioden, samt medieforbud frem til 18. desember, opplyser tingretten torsdag kveld.