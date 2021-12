Ekskona til Acta-dømt vil å endre forliksavtale

Acta-dømte Fred Ingebrigtsen, hans daværende kone Ingrid Ottesen og selskapet Spring Holding saksøkte i 2010 Handelsbanken og fremmet et erstatningskrav på 424,7 millioner kroner.

Saken endte med et forlik i 2011 – rett før hovedforhandlingen skulle starte.

Men nå mener Ottesen at nye opplysninger og forhold endrer grunnlaget og forutsetningene for den inngåtte forliksavtalen, skriver E24 og Stavanger Aftenblad

– Saken går i korte trekk ut på at Handelsbanken urettmessig har fratatt meg store personlige formuesverdier. Medhold i retten vil kunne sørge for at jeg får tilbake mine verdier. Det dreier seg ikke om Fred Ingebrigtsen eller hans selskaper, sier Ottesen.

– Banken er overrasket over saken, og kan ikke se noe grunnlag for at retten skal endre avtalen, mer enn ti år etter at den ble inngått. sier advokat og partner i advokatfirmaet Thommessen, Henning Harborg, i en kommentar.

Det er satt av åtte dager til behandling av saken i Sør-Rogaland tingrett. Saken starter opp 10. januar.

Fred A. Ingebrigtsen ble dømt til ni års fengsel i Acta-saken i 2015. Saken er omtalt som norgeshistoriens mest omfattende innsidesak og Ingebrigtsen ble dømt som hovedmann.

