Amedia-hackere ber om løsepenger

Data- og teknologidirektør i Amedia, Pål Nedregotten sier til NRK at de ikke kommer til å gå i dialog om å betale løsepenger.

Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet.

– Dette kommer til å vare ganske lenge. Det er et møysommelig arbeid med å få tilbake systemene våre, sier Nedregotten.

Natt til tirsdag ble flere av Amedias sentrale datasystemer angrepet, og personopplysninger kan være på avveie. Onsdag kom ingen av papiravisene til konsernets lokalaviser ut.

Han sier de jobber med å få på plass en backup-løsning slik at de kan produsere papiraviser igjen.

– Det er et veldig klassisk løsepenger-virusangrep, der fremmede har tatt seg inn på deler av våre servere, kryptert dataene våre og lagt igjen et visittkort som typisk leder videre til et krav om løsepenger, forklarer Nedregotten.