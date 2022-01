Mann dømt for å ha tappet eget selskap for over 17 millioner

I flere år fram til selskapet hans gikk konkurs, tappet han det for 17,2 millioner kroner, skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen erkjente delvis straffskyld. Han vedgikk at han hadde overført penger til seg selv, men mente 9 millioner måtte trekkes fra tiltalen fordi det var penger som hadde dekket presentasjonsutgifter og utgifter til jobbreiser.

Hvitvaskingstiltalen bygger på det faktum at mannen tappet penger fra selskapet og overførte dem til kontoer tilhørende slektninger. Det ble gjort av praktiske årsaker, hevdet 49-åringen, som ikke ble trodd på det av retten.

Dømt på alle punkt

Mannen var også tiltalt for bedrageri, manglende bokføring og dokumentforfalskning, og retten mener han er skyldig på alle punkt.

I straffutmålingen pekes det på at kombinasjonen av lovbruddene «er egnet til å vanskeliggjøre oppdagelsen av økonomiske forbrytelser». Noe som virker skjerpende, i tillegg til at 49-åringen tidligere er domfelt for økonomisk kriminalitet.

I tillegg til fengselsstraffen dømmes 49-åringen til å tåle inndragning av 10,7 millioner kroner, tap av retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, tap av retten til å være daglig leder eller inneha annen ledende stilling i noe selskap, og tap av retten til å være styreleder i et selskap. Tapstiden er satt til fem år.

Anker dommen

– Min klient mener at dommen er feil på flere punkt. Han har bestemt seg for å anke, sier tiltaltes forsvarer, advokat Arvid Sjødin, til Aftenbladet.

I tillegg dømmes en 52 år gammel mann som i 2015 ble styreleder i selskapet, til to år og seks måneders fengsel for grov utroskap, grov hvitvasking, manglende bokføring og forfalskning av dokument.