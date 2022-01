Dopingdømt tiltalt for hvitvasking fra fengsel

– Han er ikke tiltalt for salg av dopingmidler, men forsøk på hvitvasking av midler som påtalemyndigheten hevder stammer fra kriminalitet. Han erkjenner ikke straffskyld, sier politiadvokat Jørgen Henriksen til Bergens Tidende.

Mannen i 30-årene ble dømt til 8,5 års fengsel i august 2019, for å ha vært en av hovedmennene i en liga som skal ha oppbevart 102 kilo dopingmidler flere steder i Norge. Han og seks andre skal ha omsatt 78 kilo dopingmidler over internett. Nå er mannen i 30-årene tiltalt for forsøk på medvirkning til grov hvitvasking.

Rettssaken starter i Hordaland tingrett neste uke. I tiltalen heter det at mannen forsøkte å bistå ved veksling av 181.000 kroner i kontanter fra Bergen fengsel i mai 2020. Kontantene stammet fra omsetning av dopingmidler og annen kriminalitet og ble forsøkt vekslet inn i bitcoin.

«Han lykkes ikke med sitt forsett idet kommunikasjonen med NN (tiltalt nr. 2, red.anm.) ble oppdaget av ansatte i Bergen fengsel og postpakken med kontanter beslaglagt av politiet», står det i tiltalen.

Også en annen mann i 30-årene er tiltalt i saken.