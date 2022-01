Storbeslag av utstyr til utvinning av kryptovaluta i Kosovo

Politiet gjorde beslag i 272 enheter for utvinning av Bitcoin, heter det i en uttalelse.

– Hele aksjonen fant sted uten oppstyr, skriver innenriksminister Xhelal Svecla på Facebook.

Dyr utvinning

Bitcoin og andre kryptovalutaer utvinnes av kraftige datamaskiner som trenger veldig mye strøm, og regjeringen innførte denne uka et midlertidig forbud mot utvinningen, i et forsøk på å få ned strømforbruket.

Ifølge finansminister Hekuran Murati krever det konfiskerte utstyret like mye strøm som 500 boliger i måneden, til en kostnad på mellom 60.000 og 120.000 euro, altså grovt sett mellom 600.000 og 1,2 millioner norske kroner.

– Vi kan ikke tillate at noen på ulovlig vis beriker seg på skattebetalernes regning, sier finansministeren.

Høy spenning

Den serbiske majoritetsbefolkningen i de fire kommunene som utgjør Nord-Kosovo, har ikke betalt for strømmen siden slutten på Kosovokrigen i 1999. Regionen er delvis selvstyrt, og har tette bånd til Serbia.

Totalt koster strømforbruket i regionen rundt 12 millioner euro i året, ifølge lokale medier. Energikrisen i Kosovo har forverret seg etter at det oppsto problemer med en av landets to største kraftverk i desember, og regjeringen innførte følgelig strømkutt.

Krisen er også et resultat av økte globale importpriser og økt etterspørsel. Politiet gjennomførte også to aksjoner i områder med albansk majoritetsbefolkning denne uken, der det ble tatt beslag i 70 enheter for utvinning.

Kosovo, der flesteparten av innbyggerne har albansk bakgrunn, erklærte uavhengighet fra Serbia med vestlig støtte i 2008. Det skjedde nesten et tiår etter at Natos luftangrep drev ut serbiske styrker under Kosovokrigen.