Kim Kardashian i retten for kryptoreklame

I juni 2021 la nemlig Kardashian ut et innlegg på sin Instagramkonto, der hun reklamerte for kryptovalutaen Etherum Max (Emax), som da var nyoppstartet og fortsatt relativt ukjent. Også bokseren Floyd Mayweather og flere andre kjendiser reklamerte for valutaen og selskapet som sto bak.

Senere samme måned tapte kryptovalutaen nesten all sin verdi. Nå stevnes Kardashian og flere andre som reklamerte for valutaen i et gruppesøksmål i en domstol i California. Også valutaens gründere er navngitt i søksmålet.

Ifølge saksøkerne har de lagt ut falsk eller villedende reklame, som har ført til at investorer tapte penger. I søksmålet heter det også at Emax er «en spekulativ digital kryptovaluta, skapt av en mystisk gruppe utviklere.»

En talsperson for Emax sier at anklagene baserer seg på feilaktig informasjon, mens kjendisenes talspersoner ikke ønsker å kommentere saken foreløpig.

(©NTB)