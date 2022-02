Spedde på trygden med piratinntekter

Under det falske navnet «Jonas Bunnrød» styrte en 34 år gammel mann fra Kristiansand en lukket Facebook-gruppe hvor han solgte både ulovlige TV-dekodere og digitale abonnement til ulike TV-kanaler.

Prisen han tok for salg av både dekoderne og de illegale tv-abonnementene, var langt lavere enn det kanalene offisielt koster.

Den svarte piratfortjenesten puttet han rett i lommen, og var et kjærkommet tilskudd til en trang økonomi.

34-åringen er nemlig uføretrygdet og hever rundt en kvart million kroner brutto årlig, som blant annet brukes til å betjene et boliglån på 2,5 millioner.

Avslørt av piratjegere

Salgene skjedde gjennom Facebook-gruppen «Alternativ til TV». Den ble opprettet da TV 2 høsten 2020 økte sine priser for å se kamper fra Premier League.

34-åringen mislikte svært at prisen ble økt, noe han ga uttrykk for på nettet via sin falske konto «Jonas Bunnrød»,

SKJERMBILDE: FACEBOOK

Organisasjonen Nordic Content Protection (NCP), som overvåker nettet for slike ulovlige salgskanaler på vegne av rettighetshavere, distributører av TV-innhold og TV-kanaler, oppdaget hva 34-åringen holdt på med.

Allerede 5. november 2020 ble han anmeldt til Oslo politidistrikt, som umiddelbart oversendte saken til Agder politidistrikt.



Ventet ett år før pågripelse

Men etterforskerne i sør var ikke like raske på labben som sine kolleger i hovedstaden, selv om saken tilsynelatende var enkel å avdekke siden NCP hadde sikret mye dokumentasjon.

Først ti måneder etter at anmeldelsen ble registrert hos politiet, tok etterforskerne frem saken fra skuffen sin.

14. september 2021 ba politiet Agder tingrett om tillatelse til å ransake 34-åringens hjem. Den tillatelsen fikk de allerede dagen etter, og da ble det også besluttet å pågripe ham.

Men det skulle gå ytterligere tre uker før det skjedde. Da hadde Facebook-gruppen vokst til over 2.300 medlemmer på ett år.

Den lange tiden fra anmeldelse til domfellelse 5. november 2020

Nordic Content Protection anmelder 34-åringen for ulovlig salg av digitale dekodere og TV-abonnement.



14. september 2021

Nesten ett år har gått før Agder politidistrikt ber retten om tillatelse til å ransake 34-åringens bolig.



15. september 2021

Politiet får tillatelse til ransaking og beslutter samme dag at 34-åringen skal pågripes.



5. oktober 2021

Politiet venter likevel 21 dager før de pågriper 34-åringen og ransaker hans hjem. Han tilstår i avhør og løslates samme dag.



11. og 12. oktober 2021

Først uken etter pågripelsen gjennomgår politietterforskerne det beslaglagte materialet.



25. november 2021

34-åringen avhøres på nytt.



6. desember 2021

Saken er allerede ferdig etterforsket og oversendes retten.



17. desember 2021

34-åringen møter i retten og gjentar sin tilståelse. Han godtar også at 100.000 kroner av utbyttet inndras.



21. desember 2021

Dom faller. Egentlig skal 34-åringen dømmes til 75 dagers ubetinget fengsel, men spesielt på grunn av Agder-politiets trege etterforskning, reduseres straffen vesentlig.

Solgte ulike abonnement

På nett kalte 34-åringen seg for «Jonas Bunnrød», noe som var et alias. Virksomheten han drev fremsto svært profesjonell.

Han tilbød kunder gratis prøveabonnement, og var de fornøyd med tjenesten, kunne de velge mellom ulike abonnementstyper.

Prisen var 200 kroner for én måned eller 400 kroner om man tegnet seg for et kvartalsabonnement. Et halvårsabonnement kostet 650 kroner og prisen for et årsabonnement varierte mellom 1.000 og 1.400 kroner, avhengig av hva slags programmer man ville se.

34-åringen solgte også digitale dekodere til kunder som ikke hadde slikt utstyr.