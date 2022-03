En føderal domstol i San Diego har tatt ut tiltale mot grunnleggeren av BitConnect for å ha orkestrert en enorm kryptosvindel, ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet.

Indiske Satish Kumbhani skal angivelig ha svindlet seg til 2,4 milliarder dollar – 21,6 milliarder kroner – i pyramidespillet.

Han skal ha lurt investorene gjennom et låneprogram der han hevdet at teknologien kunne gi avkastning ved å spore kryptobørser verden over.

Hvorfor har kryptoaksjene og -kursene falt så mye? Vi får besøk av Arcane Crypto-sjef Torbjørn Bull Jenssen. Han forteller om hva som rører seg i markedet, hvorfor Facebook ikke lyktes med sitt store prosjekt og hvordan Arcane satser for å bli et slags krypto-meglerhus tradisjonelle banker blir avhengige av.

– BitConnect opererte som et pyramidespill og betalte tidlige investorer med penger fra senere investorer, sier forsvarsdepartementet i en uttalelse.



Etter et år stoppet imidlertid betalingene plutselig.

– Kriminell adferd, særlig som innebærer digital valuta, fortsetter å gå over landegrensene, sier Kenneth A. Polite Jr. i forsvarsdepartementets kriminelle avdeling.

Kumbhani er tiltalt for bedrag, svindel, prismanipulering, drift av et ulisensiert pengeoverføringsselskap og hvitvasking. Han kan få opp mot 70 år i fengsel.

BitConnect stoppet driften i 2018. Kumbhani og hans medsammensvorne Glenn Aracro erkjente straffskyld tilbake i 2021.