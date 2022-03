Tidligere Wirecard-direktør tiltalt i Tyskland

Også to andre ledere i selskapet er tiltalt for det samme, sier tysk påtalemyndighet mandag.

De tre er anklaget for markedsmanipulasjon, underslag og gjengsvindel i kommersiell skala, sier påtalemyndigheten. Selve tiltalen strekker seg over 474 sider.

Wirecard ble 26. juni 2019 tatt under konkursbehandling, en kollaps som tok det politiske og økonomiske Tyskland fullstendig på sengen.

Problemene startet en uke tidligere da det ble klart at 1,9 milliarder euro manglet i regnskapene. Situasjonen ble verre da det kom fram at pengene trolig aldri hadde eksistert. Braun ble pågrepet og siktet for å ha blåst opp selskapets regnskaper for å gjøre det mer attraktivt for investorer og kunder. Denne praksisen skal ha pågått siden 2015.

Tiden det tok for påtalemyndigheten å ta ut formelle tiltaler, understreker det komplekse ved saken. Etterforskere har reist over hele verden for å avdekke uredelige transaksjoner.

NTB