Advarer: Svindlere utgir seg for å være fra Økokrim

Økokrim advarer nå om at svindlere utgir seg for å være etterforskere fra Økokrim, opplyses det i en pressemelding.

– Det er viktig for oss å gi beskjed om at vårt navn misbrukes av kriminelle til å begå bedrageri. Økokrim vil aldri be deg om å oppgi PIN eller kode til din BankID, sier sjef for Økokrim, Pål K. Lønseth, i en kommentar.

Ifølge meldingen ringer svindlerne fra Økokrims telefonnummer, de oppgir Økokrims adresse og presenterer seg med tjenestenummer. De oppgir også personnummer på den de snakker med, og forklarer at vedkommende har trykket på en lenke og at noen har misbrukt navnet for å skaffe seg lån. De gir også beskjed om at man er forpliktet til å samarbeide med politiet.

Økokrim påpeker at verken de, politiet eller banken noen gang vil be personer om å oppgi PIN eller kode til BankID.