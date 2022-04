Stjal kryptovaluta til over 5 milliarder kroner

Det avslørte Ronin Network tirsdag.

Angrepet mot deres blokkjede førte til at hackerne fikk med seg 173.600 av kryptovalutaen ether samt en mengde stablecoin, som er en digital valuta som er koblet direkte til amerikanske dollar.

Innbruddet ble avslørt tirsdag da en bruker i Axie Infinity ikke fikk tatt ut ether.

Økt interesse for kryptovaluta har ført til en økning i valutaenes verdi, men også gjort det til et attraktivt mål for kriminelle.

(NTB)