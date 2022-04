Prins Andrew innblandet i bedrageri-rettssak mot tyrkisk forretningsmann

Prinsen selv er ikke anklaget for lovbrudd.

I forbindelse med rettssaken mot den tyrkiske forretningsmannen Selman Turk, hevder den tyrkiske kvinnen Nebahat Isbilen at Turk ba henne gi en «gave» på 750.000 pund til prins Andrew. Bakgrunnen var at prinsen skulle hjelpe med å få tak i et britisk pass, ifølge Isbilen.

Rettsdokumenter konkluderer med at passforespørselen var et triks fra Turk, for å lure til seg penger fra Isbilen.

Den britiske prinsen har ikke ønsket å kommentere saken eller forholdet sitt til Turk, og han har tilbakebetalt pengene, ifølge de britiske avisene Daily Mail og Daily Telegraph.

Anklagene kommer etter at prins Andrew i februar inngikk et forlik om å betale 12 millioner pund til Virginia Giuffre i et sivilt overgrepssøksmål. Giuffre hevder at han begikk flere seksuelle overgrep mot henne i 2001. Da var hun 17 år og mindreårig etter amerikansk lov.

(NTB)