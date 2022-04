To bankansatte siktet for grov korrupsjon og bedrageri

Finansavisen får opplyst fra Oslo politidistrikt at ytterligere to personer ble pågrepet i saken torsdag, men politiet mener det foreløpig ikke er grunnlag for å begjære dem varetektsfengslet.

Det er foretatt en rekke beslag i saken, som nå vil bli undersøkt, blant annet mobiltelefoner.

Etterforskningen startet etter at man ble kjent med opplysninger i en annen straffesak.

Satt i varetekt

– Min klient er pågrepet av Økokrim og sitter i varetekt. Han har ikke fått anledning til å ta stilling til siktelsen ennå, sier forsvareren til en av de siktede bankansatte, advokat Christian Flemmen Johansen, til TV 2.

Den andre bankansattes forsvarer, advokat Inam Ghous Ali, ønsker ikke å kommentere saken. Det gjør heller ikke den tredje mannens advokat, Usama Ahmed.

Politiadvokat Jørn Johannessen Lyche i Øst politidistrikt sier til VG at de siktede mennene er i 20- og 30- årsalderen.

– De siktede bankansatte skal ha gitt uriktige opplysninger om inntekts- og formuesforhold i lånesøknader de har behandlet for sin arbeidsgiver. Politiet mener det har ført til at banken har gitt lån som den ellers ikke ville ha gitt, sier Johannessen Lyche.

Politiadvokaten opplyser at mennene også er siktet for grov korrupsjon fordi de bankansatte skal ha mottatt penger for å gjøre dette.

– Politiet mener det er utbetalt lån på uriktig grunnlag for over ti millioner kroner. Den tredje siktede har ikke noe ansettelsesforhold i en bank, men har formidlet lån via sine bekjentskapskretser til privatpersoner, sier politiadvokaten til avisa.