Norske rikinger raidet for luksusvarer

Inngangsdøren til Stordalen ble brutt opp, og på innsiden brukte gjerningspersonen god tid på å finne dyre verdisaker. I tiltalen er 20 vesker og kofferter fra kjente internasjonale designere listet opp.

Det er merker som Hermès, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Tom Ford, Victoria Beckham, Givench, YSL og Dolce Gabbana.

I tillegg forsvant det smykker, og tyven fikk meg seg nøkler til en firehjulsdrevet Mercedes-Benz EQC 400. Det er en svært kostbar elbil fra den tyske bilprodusenten.

BILSPOR: En Mercedes-Benz EQC 400 4Matic elbil, som vist på bildet ble stjålet fra Gunhild Stordalen. Hennes modell er hvit. Politiet fant denne i Oslo, og dermed også 41-åringen. Foto: Håkon Sæbø

Bilen ledet til tiltalte

Finansavisen har forsøkt å få en kommentar fra Stordalen om det hun er blitt utsatt for, men hun ønsker ikke å svare på noen spørsmål.

– Takk for at dere tar kontakt. Dessverre ønsker ikke Dr. Stordalen å svare på spørsmål relatert til den spesifikke hendelsen, sier hennes talsperson Iain Sherpard i EAT-organisasjonen.

Kort tid etter at innbruddet hos Stordalen fant politiet bilen hennes et annet sted i Oslo, og det ble da iverksatt overvåking av den.

Under ett døgn etter innbruddet, ble 41-åringen pågrepet da han og en kvinne satte seg i bilen og kjørte vekk.

De ble begge varetektsfengslet etter pågripelsen. 41-åringen var til ett avhør under den fire uker lange fengslingsperioden, hvor han nektet straffskyld for tyveriene hos Stordalen.

Men siden en del av tyvegodset er funnet hjemme hos ham, er han også tiltalt for heleri.

– Vi har forsøkt å gjennomføre flere avhør av ham, men uten å lykkes.

Fengslet på nytt

I april i fjor ble han pågrepet på nytt, etter å ikke ha møtt til innkallinger med politiet og helsepersonell. Etter en ny varetektperiode, har han vært på frifot siden.

– Jeg skulle gjerne ha snakket med ham, men akkurat som politiet, får jeg ikke tak i ham, sier mannens forsvarer Waqir Malik i Advokatfirmaet Matrix.

Han vet ikke hvordan 41-åringen stiller seg til tiltalen mot ham, ettersom han ikke blitt forkynt den.

– Da vi avhørte ham første gang, var ikke listen over forhold like lang som den er i dag, sier politiadvokat Brandmo.

Tre millioner på et raid

Det siste offeret som ble utsatt for tyveri er investorparet Monica og Lars Staff. Politiet mener tiltalte også var hjemme hos dem i juni i fjor sommer. Innbruddet, som skjedde ved å fjerne et vindu i Staffs bolig, skjedde dagen etter tiltaltes fødselsdag.

Ifølge politiet skal han ha stjålet smykker, vesker og fire klokker, blant dem en Rolex, som samlet hadde en verdi på rundt tre millioner kroner.

Politiet har også funnet tyvegods fra shippinginvestoren Tom Bergesen hjemme hos 41-åringen, men han er ikke tiltalt for å ha stjålet noe fra ham.

Blant annet ble det funnet et pass som tilhører 64-åringen, 21 mansjettknapper og et par øredobber som stammer fra et innbrudd hos ham på Bygdøy.