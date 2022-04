Må i retten for å ha leid ut boligen svart

En 28 år gammel mann må møte i Oslo tingrett, tiltalt for skattesvik.

Ifølge påtalemyndigheten har han i en periode på fire år leid ut en bolig i Oslo, uten å oppgi leieinntektene til skattemyndighetene.

Mannen kjøpte boligen i et borrettslag ved Bogerud i Oslo sommeren 2014 for 2,4 millioner kroner. Han skal ha meldt flytting til leiligheten.

Men samme år, skal han også ha startet med utleie av leiligheten, ifølge Skatteetaten.

Utleievirksomheten skal ha pågått over fire år, uten at inntektene fra leien ble opplyst om i skattemeldingen.

Over halv million i leieinntekter

Ett år skal mannen ha hatt 15.000 kroner i snittinntekter fra boligen hver måned. Skatteetaten mener han ikke oppga 180.000 kroner i leieinntekter i 2016.

Summen for 2014 er på 75.000 kroner, for 2015 økte beløpet til 165.000, mens han i 2017 skal ha hatt 127.500 i leieinntekter myndighetene ikke visste om.

Dermed skal han fra han kjøpte boligen i 2014 til utgangen 2017, ha hatt samlede, uoppgitte leieinntekter på nesten 550.000 kroner.

Boligsalg med gevinst

Siden inntektene ikke ble oppgitt, mener skattemyndighetene at de har gått glipp av til sammen 103.000 kroner i skatt over fire år.

Boligen mannen kjøpte i 2014, ble solgt i fjor vår for 3,7 millioner kroner. Han har med andre hatt en verdistigning på leiligheten på 1,3 millioner kroner eller 54 prosent på syv år.

Den samlede summen som påtalemyndigheten hevder er unndratt beskatning fra leieinntektene, er like under grensen for grovt skattesvik.

Derfor er 28-åringen bare tiltalt for skattesvik, som har en lavere strafferamme, og ikke lenger enn to års fengsel.

Også tiltalt for heleri

Men det er ikke bare skattesvik 28-åringen må svare for. Han er også tiltalt for grovt heleri.

Påtalemyndigheten mener han skal ha vært i besittelse av 450.000 kroner i kontanter. Pengene skal være utbytte som stammer fra en eller flere straffbare forhold, ifølge politiet.

Blir han dømt for dette forholdet, vil han bli dømt til fengselsstraff, da forholdet er såpass alvorlig at det ikke kan straffes med bot.

Aktor, politiadvokat Fredrik Reinertsen, kan også komme til å be retten dømme 28-åringen til å måtte tåle inndragning av summene han har tilegnet seg fra utleievirksomheten og heleriet.

Det er satt av én dag til straffesaken, som går i Oslo tingrett 19. mai. 28-åringen forsvares av advokat Usama Ahmed fra advokatfirmaet Ringesbye.