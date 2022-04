En ansatt i DNB skal ha forsynt seg av penger som egentlig var ment til bankens bedriftskunder.

Mannen som er bosatt i Oslo begynte i DNB i 2015, og de påfølgende årene hadde han ulike stillinger og ansvarsoppgaver i Norges største bank.

Fra tampen av 2018 fikk han fullmakt til å godkjenne midlertidige, små lån – som banken kaller temporære bevilgninger til bedriftskunder.



Måtte slutte på dagen

En internkontroll avdekket imidlertid at den ansatte, som i dag er 26 år, i periode på vel tre og en halv måned, brøt bankens regelverk når det gjaldt slike bevilgninger.

Ved 64 anledninger fra juni 2019 og ut oktober det året, godkjente han temporærere bevilgninger til bedriftskunder hvor pengene i stedet endte opp på hans egen privatkonto i DNB.

Da banken oppdaget hva som hadde skjedd, ble arbeidsforholdet hans umiddelbart avsluttet.

– Vi har nulltoleranse for alle former for økonomisk kriminalitet, og tar denne type forhold svært alvorlig, sier DNBs kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen til Finansavisen.

GLAD SAKEN BLE ETTERFORSKET: Kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal

Saken ble først henlagt

Banken anmeldte ganske raskt den ansatte til politiet, men saken ble henlagt.

DNB var ikke fornøyd med den avgjørelsen, og at deres eks-ansatt ikke ble straffeforfulgt.

Så banken påklaget henleggelsen til statsadvokaten.

Klagen ble tatt til følge, saken ble så etterforsket videre og mannen ble siktet. 25. april må den tidligere ansatte i DNB møte i Oslo tingrett, tiltalt for grov utroskap mot banken.

– Vi er glade for påtalemyndigheten fulgte vår anmodning om å forfølge denne saken, og at den nå skal behandles i retten, sier Hansen til Finansavisen.

Vel en halv million borte

Det er statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten som har tatt ut tiltalen mot 26-åringen.

Hun mener mannen har brukt totalt 518.000 kroner av lånene han bevilget. Det har skjedd ved overtrekk på hans egen privatkonto i DNB.

Finansavisen har vært i kontakt med tiltaltes forsvarer, Trygve Staff i Advokatfirmaet Staff.

Han har ikke svart på noen av spørsmålene vi har stilt, ei heller hvordan hans klient stiller seg til skyldspørsmålet om grov utroskap av vel en halv million kroner.

Første rettssak utsatt

Etterforskningen har tatt lang tid og en rettssak mot mannen som skulle vært gjennomført tidligere i år, ble utsatt til etter påske.

– Siden dette er en personalsak knyttet til en tidligere ansatt i banken, som også er berammet for retten, så vi har ikke mulighet til å dele ytterligere detaljer i saken, sier Hansen.

Statsadvokaten har varslet at aktor Ingrid Bjørnestad Skogsholm i Oslo politidistrikt, kan komme til å legge ned påstand om at 26-åringen må betale erstatning til DNB, for å dekke et eventuelt tap for banken.