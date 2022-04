Fiskebåt med tre tonn kokain stoppet ved Kanariøyene

Kokainen var skjult i drivstofftanken ombord. Fem besetningsmedlemmer – fire tyrkere og en georgier – ble pågrepet i en aksjon onsdag, opplyser politiet søndag.

Spanske myndigheter ble varslet om båten og at det kunne være narkotika ombord av MAOC-N, et internasjonalt byrå i Lisboa som er opprettet for bekjempe narkotikasmugling over Atlanteren.

Fiskebåten ble stoppet 300 nautiske mil sør for øygruppen og slept til Las Palmas.

Spania er den viktigste innfallsporten for narkotika til Europa og er mål for forsendelser med cannabis fra Nord-Afrika og kokain fra Latin-Amerika.

(NTB)