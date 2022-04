Spansk dommer vil pågripe Tinder-svindleren

En kjølig morgen 30. januar 2019 fikk det lokale politiet i den sørspanske byen Tarifa en litt uvanlig melding.

En Maserati Levante til godt over én million kroner, sto bom fast i sanden på Los Lances-stranden i byen. Tarifa er et yndet feriested for de som elsker å vindsurfe og kite.

På stedet fikk politifolkene kontakt med en mann som sa det var hans bil som sto vel ti meter fra vannkanten. Sammen med han var en ung russisk kvinne, og mannen fortalte at han hadde kjørt ned på stranden for å imponere kvinnen.

Fremsto velstående

Han var kledt i en ganske så kostbar Gucci-skjorte og hun i dyre designerklær. Kvinnen bar også på det som på bilder i regionavisen Diario Sur, fremstår som en rød Hermès Birkin-veske. De koster godt over 100.000 kroner.

Mannen sa han het Michael Biton og viste frem et førerkort som bekreftet dette. Han opplyste at han bodde i Malaga, vel to timers kjøretur unna og at han var israelsk statsborger.

En bergingsbil fikk fjernet kjøretøyet fra stranden og paret ble tatt med til en lokal politistasjon, hvor det ble opprettet en lokal trafikksak.

Biton opplyste at han kunne dekke alle utgifter med bergingen, og at de hadde nok midler til å komme seg Malaga. Han fikk beskjed om å være tilgjengelig, skulle politiet ha flere spørsmål. Så ble paret dimittert.

Lurte politiet

Noe senere oppdager politiet at førerkortet mannen hadde vist frem var forfalsket. Det ble opprettet sak og anmeldelse, som ble registrert i domstolen i den nærliggende byen Algeciras.

Litt senere i 2019 avslører VG at en mann som kaller seg Simon Leviev har lurt norske Cecilie Schrøder Fjellhøy og svenske Pernilla Sjøholm for store summer.

Han kom i kontakt med dem gjennom Tinder, og utga seg for å være en velstående israeler som tilhører den kjente diamantfamilien Leviev.