– Retten kan fortsette med én dommer mindre, så lenge det er en meddommer som har forfall. Det er ikke situasjonen her, sier Johnson til Finansavisen.

REGLENE ER KLARE: Det sier konstituert lagdommer i Agder lagmannsrett, Gisle A. Johnson. Foto: DOMSTOLADMINISTRASJONEN

Utsiktene for at Trætteberg kommer tilbake er dårlig. Derfor har Oslo tingrett landet på en avgjørelse om at hele rettssaken må gjennomføres på nytt.

Det er gjort opptak av rettssaken mot de tre tiltalte, men det holder ikke at en ny dommer hører gjennom rettssaken og avsier en dom. Årsaken er at retten treffer en avgjørelse på grunnlag av bevis fremlagt under rettssaken.

– Hvis det kom inn en dommer i ettertid og skulle hørt på lydopptak, ville retten ikke være lovlig sammensatt. I tillegg presenteres det bevis som ikke nødvendigvis fanges opp av lydopptak, eksempelvis dokumentbevis, sier Johnson.

Uvanlig situasjon

Han forteller at saken må gjennomføres på nytt, i sin fulle bredde, med ny bevisførsel og vitner.

– På 20 år i påtalemyndigheten har jeg aldri opplevd dette før. Det sier noe om at dette er en upåregnelig ulykke som heldigvis svært sjelden forekommer, sier Kampen i Økokrim.

Advokat Nicolai V. Skjerdal i Fend Advokatfirma er den ene av Per Morten Hansens to forsvarere. Den andre er Christian Flemmen Johansen i Advokatfirmaet Elden.

– Jeg oppfatter Marianne Trætteberg som en dyktig dommer og jeg hadde sett frem til å få domsresultatet – et resultat som jeg tror ville gått i Hansens favør, sier Flemmen Johansen.

Hans tanker går nå til Trætteberg og hennes familie.

– Det som har skjedd er en forferdelige situasjon, først fremst for Trettebærg, men også for de tre tiltalte i saken. De må nå gjennom en ny krevende rettssak med full bevisførsel, sier Flemmen Johansen.

Øye er bindeledd

I rettssaken som ble avviklet i februar og mars var den kjente finansakrobaten Thomas Øye, som har skiftet etternavn til Stray, et tema for retten.

Noen av bevisene som Økokrim presenterte var sendt fra Øye til Hansen. Han og Murati bor begge i London, og ble introdusert for hverandre vel åtte måneder før Økokrim mener de samarbeidet om å hvitvaske 17 millioner kroner.

I retten spurte dommer Trætteberg Økokrim hvorfor ikke Øye var innkalt som vitne i saken. Flere av forsvarerne mente også han burde vært avhørt av politiet eller vitnet.

Økokrim sa de hadde forsøkt å få Øyes forklaring, men uten å lykkes. Han er bosatt i Dubai.

– Hvilke tanker gjør du deg om å få Øye i tale, før en ny rettssak?

– Det er ingen tvil om at han kan bidra til å kaste lyse over saken. Det er derfor ønskelig fra vår side å høre fra ham, før den neste rettssaken, sier Flemmen Johansen.

FORSVARER BRITEN: Advokat Øystein Storrvik. Foto: NTB

15 måneder i varetekt

Murati, som har tilstått to tilfeller av grov hvitvasking, er britisk statsborger.

Han ble pågrepet i London i februar 2021, for deretter å bli utlevert til Norge i juni i fjor.

Siden Økokrim mener det er fare for at han vil unndra seg straffeforfølgning, har han sittet i varetekt i snart 15 måneder. De to norske tiltalte derimot er løslatt fra varetekt.

Britens advokat, Øystein Storrvik, snakket med sin klient på Ullersmo bare timer etter at det ble kjent at dommeren er for syk til å avsi en dom, og at en ny rettssak må gjennomføres.

– Vil du begjære din klient løslatt fra varetekt i påvente av en ny rettssak?

– Dette er en svært vanskelig situasjon for min klient. Hans eneste ønske er å få saken avgjort så fort som mulig og komme tilbake til England. Det er viktigere nå enn spørsmålet om løslatelse, sier Storrvik.

Tromsøværing siktet

Murati har også innrømmet å hvitvaske nær syv millioner kroner gjennom et selskap eid av den Tromsø-baserte investoren Pål Jønsson. Sistnevnte er siktet for grov hvitvasking, men det er ikke tatt ut tiltale mot ham.

Storrvik fikk Økokrim til å gå med på å behandle Jønsson-saken sammen med hvitvaskingssaken til Hansen, selv om de to ikke har noe med hverandre å gjøre. Eneste fellesnevner er at Thomas Øye er en mangeårig venn av Pål Jønsson, slik han er venn med Hansen og Murati.

– Nå som det blir en utsettelse og ny rettssak, vil du at Økokrim da eventuelt tiltaler Jønsson, slik at han kan møte i den omberammede rettssaken?

– Det er ikke ønskelig fra vår side at saken utvides nå. Da vil det bare bli vanskeligere med en rask berammelse. Vi vil ha en hurtig berammet sak, med det samme persongalleriet vi hadde sist, sier Storrvik.

Må vente til høsten

Muarti har familie i England, og det er utfordrende for dem å besøke ham i fengsel i Norge. Når han blir dømt, kan han søke om å få sone i England og være nær sin familie.

Oslo tingrett kan ikke gi noe svar på når en ny rettssak vil kunne gjennomføres. De håper å kunne finne en dato som passer alle forsvarerne og aktor i løpet av neste uke.

Finansavisen har fått opplyst at man trolig vil kunne finne tid til en tre uker lang ny rettssak i september eller oktober i år.