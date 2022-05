Runar Vatne tiltalt for fyllekjøring

Ifølge en fersk tiltale ble investor Runar Vatne stoppet en fredag morgen i mars, med promille og uten gyldig førerkort, melder DN.

Promillekontrollen skal ha vist en alkoholkonsentrasjon på 0,41 milligram per liter luft. Det tilsvarer rundt 0,8 i promille.

Og førerkort hadde han ikke. Det mistet han tilbake i september 2020, da Vatne ble dømt til fengselsstraff for å ha kjørt i 177 km/t i 80-sonen på E6.

Investoren måtte da sitte i fengsel i 23 dager, og mistet førerkortet i 37 måneder.

Ikke alene

Også en rekke andre finanskjendiser har tidligere blitt tatt i fartskontroll og for promillekjøring.

I vanlige tilfeller tar retten utgangspunkt i 1,5 ganger brutto månedslønn, men det er avsagt en rekke dommer i Norge der særlig formuende personer har fått bot basert på sin reelle økonomiske posisjon.

Tilbake i 2017 ble Ferd-eier Johan H. Andresens eldste datter, Katharina G. Andresen, ifølge Kapital tatt i en promillekontroll på Hafjell, i nærheten av familiens luksushytte.

Hun ble stoppet i en Audi Q3 natt til langfredag, og ble målt med en promillen på 0,61 halvannen time etter dette. Dommen falt i november samme år, da hun ble dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 250.000 kroner.

Påtalemyndighetene la opprinnelig ned en påstand om at boten skulle være på minst 1 million kroner og 18 dagers betinget fengsel. Retten la til grunn at: «det må foreligge en grense for hvor høye bøter det etter omstendighetene kan gis for promillekjøring, selv om siktede har store formuesgoder».