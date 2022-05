Vollvik i retten: Nekter straffskyld for feilmerking av munnbind

Vollvik er tiltalt for å ha feilmerket minst 700.000 ikke-medisinske munnbind om til medisinske munnbind. Påtalemyndigheten mener at Vollvik forsøkte å få ikke-medisinske munnbind til å fremstå som medisinske og anser det som skjerpende at forholdene fant sted under koronapandemien.

Gründeren har tidligere erkjent å ha pakket om munnbind, men nektet straffskyld da rettssaken startet tirsdag, melder Bergensavisen.

Før han gikk inn i rettssalen sa han til avisen at han ser fram til å få saken overstått.

Vollvik risikerer bøter eller fengsel i inntil to år. Det er satt av seks dager i tingretten til saken.

