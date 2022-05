Så langt har FBI klart å få kontroll på kryptovalutaer verdt omtrent 20 millioner dollar. Det betyr at store summer fortsatt sirkulerer i datanettverk og ikke er vekslet inn i vanlige valutaer.

Ifølge det amerikanske selskapet Chainalysis, som utvikler verktøy for å spore digitale transaksjoner i kryptomarkedet, klarte hackere med forbindelse til Nord-Korea å stjele kryptovalutaer verdt rundt 400 millioner dollar i 2021. Det var en økning på 40 prosent fra året før. Nå er den summen allerede passert i år.

Sporer transaksjoner

Midlene går gjennom ulike vekslingsbyråer. Der kan de bli splittet opp i mindre enheter, spredd på mange digitale kontoer registrert på mange personer i mange land.

– Vi overvåker nå i sanntid digitalvalutuaer som stammer fra innbruddet, sier spesialetterforsker Ola Vassli i Økokrim til Finansavisen.

For hver gang verdiene er innom en holdeplass i det digitale nettverket kan de også bli vekslet om i ulike nye kryptovalutaer.

– Men før eller siden vil de kriminelle forsøke å gjøre midlene likvide ved å hvitvaske dem. Det er da politiet kan slå til, sier Vassli.

DIGITALE KJÆLEDYR: De kalles Axies og er verdt milliarder. Nå har hackere klart å stjele verdier for 5 milliarder kroner, som Økokrim og FBI jakter på. Skjermbilde: AXIE INFINITY

Noen kjente vekslingsbyråer samarbeider med politimyndigheter rundt om i verden, men de kriminelle foretrekker å bruke aktører som opererer i skyggene av samfunnet.

– Vi ønsker å sette kjepper i hjulene for den hvitvaskingsoperasjonen og sørge for at midlene ikke blir likvide og at vi får inndratt mest mulig.

Mange nordmenn rammet

Spillet Axie Infinity ble utviklet i Vietnam og lansert i 2018, og flest spillere i verden bor i Filippinene. Men det er også en god del i Norge som deltar.

– Basert på informasjon vi har, så antar vi at det er rundt 750 norske spillere som er rammet og har tapt verdier av en sum av omkring 50 millioner kroner, sier Lønseth.

Han og hans etterforskere ønsker nå å komme i kontakt med norske ofre. De vil ikke bli etterforsket, men Økokrim ønsker en oversikt over hvor mange som er rammet. Noen har Økokrim allerede fått kontakt med.

– Vi har ikke veldig stor tro på at vi noen gang klarer å få noen kriminelle på en norsk tiltalebenk. Vårt hovedfokus er å sørge for at pengene ikke blir likvide på de kriminelles hånd, og at vi kanskje kan få tilbakeført noen verdier til de fornærmede, sier Lønseth.

De som hadde verdier i spillet da hackerne slo til 23. mars i år, bes om å melde seg via nettsidene til Økokrim.