Russisk skip med stjålet korn avvist i flere havner

Den amerikanske TV-kanalen har identifisert skipet som «Matros Pozynich». Det er ett av tre skip som er involvert i handel med stjålet korn, ifølge ukrainske tjenestemenn.

I slutten av april ankret skipet opp utenfor Krim og slo av radiomottakeren. Dagen etter ble det, ifølge satellittbilder og bilder tatt på bakken, sett i havna ved byen Sevastopol.

Ifølge CNN dro skipet videre mot Alexandria i Egypt med nærmere 30.000 tonn ukrainsk korn. Ukrainske myndigheter varslet Egypt og sa at kornet var stjålet, noe som førte til at skipet måtte snu. Det samme skjedde da det prøvde å legge til kai i Beirut.

Kanalen skriver at skipet i det siste har ligget til kai i Latakia i Syria, men ifølge skipsovervåkingstjenesten Marinetraffic har skipet forlatt denne kaia og satt kursen mot Krim igjen.

Sjefredaktør Mikhail Voytenko for nettstedet Maritime Bulletin hevder at kornet ble lastet over på et nytt skip i Latakia som et skalkeskjul.

(NTB)