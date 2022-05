Cezinando dømt for tyverier

Dommen falt mandag ettermiddag, skriver VG.

26 år gamle Kristoffer Cezinando Karlsen erkjente straffskyld for fem grove tyverier av designmøbler til en verdi av 380.000 kroner. I retten sa artisten at han gjorde dette for egen vinnings skyld.

En god del av møblene er levert til politiet.

Påtalemyndigheten mente Cezinando burde dømmes til 120 dagers fengsel, mens forsvarer Mette Yvonne Larsen argumenterte for 30 timers samfunnsstraff.

Mandag ettermiddag kom Oslo tingrett fram til at artisten dømmes til 120 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på seks måneder. I tillegg dømmes Cezinando til å betale 16.320 kroner i erstatning.

Det er et miljø fra hovedstaden som er mistenkt for å stå bak møbeltyveriene i fjor vår. Den omfattende tyverisaken dreier seg om tyveri av designmøbler, kunstverk og luksusklær til en verdi av flere hundre tusen kroner fra kontorlokaler, interiørbutikker og serveringssteder.

(NTB)