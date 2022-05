Stjerneforvalter svindlet – arbeidsgiver får 56 mrd. i bot

Stjerneforvalter i Allianz' forvaltningsavdeling i USA brukte forsikringsselskapets gode navn og rykte for å svindle investorer for totalt 60 millioner dollar.

Nå må Allianz betale en enorm bot på hele 56 milliarder kroner, ifølge Bloomberg og amerikanske myndigheter.

Fransk-amerikanske Gregoire «Greg» Tournant ble tirsdag tiltalt for svindel med aksjeinstrumenter, svindel i forbindelse med investeringsråd, pengesvindel og motarbeidelse av rettsvesenet som fant sted fra 2014 til 2020.

– Lurte investorene

Amerikansk etterretning har funnet ut at Tournant forfalsket dokumenter, lagde oppdiktede risikorapporter, endret på regneark og skal også ha løyet om sin investeringsstrategi. Franskmannen var overhode for et fond som forvaltet 11 milliarder dollar – 107 milliarder kroner.

Tournant var hovedmannen bak svindelen og forsvareren sier at han vil forsvare seg. To andre forvaltere har også blitt tiltalt og har erkjent straffskyld.

I 2019 tjente stjerneforvalteren 13 millioner dollar og i februar 2020 annonserte han at «fondet var bedre forberedt enn noensinne på å takle store markedsendringer». I mars kollapset fondet og investorene saksøkte over en lav sko og SEC startet undersøkelser.

– Tournant lurte fondene og investorene ved å bagatellisere risikoen, sier Damian Williams, advokaten som representerer USA.

Undersøkelsene kulminerte i at Allianz nå må betale bot på flere titalls milliarder og erkjenne staffskyld i svindel. Tournant møtte tirsdag i en føderal domstol i Denver, men ble løslatt mot kausjon på 20 millioner dollar. Rettssaken mot ham starter 2. juni i New York.