Idar Vollvik dømt

Idar Vollvik er i Hordaland tingrett dømt til ubetinget fengsel i 45 dager for å ha merket ikke-medisinske munnbind om til medisinske munnbind, melder Bergens Tidende.

Retten avsa dommen lørdag, og den ble forkynt for Vollvik mandag. Dommen er i tråd med påstanden fra påtalemyndigheten, som mener det er skjerpende at forholdene fant sted under coronapandemien.

– Det hersker i denne saken ingen tvil om at munnbind markedsført og solgt av Vovi AS, er pakket om og merket om og utgitt for å være noe annet enn det de er, sa statsadvokat Silje Alsaker Solheim ifølge avisen i sin prosedyre.

Gründeren har tidligere erkjent å ha pakket om munnbind, men nektet straffskyld da rettssaken startet. Han risikerte bøter eller fengsel i inntil to år.

Det var 1. september 2020 at Vollvik ble pågrepet og siktet av politiet etter lov om medisinsk utstyr. Pågripelsen kom etter varsel fra en 16 år gammel jente som var hyret inn for å bidra til ompakking.

Vollvik sier i en kommentar til e24 at han er veldig skuffet over dommen, og vil anke den.