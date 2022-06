Fra rettssaken: – Musk står bak Amber Heards milliondonasjon

Det er ordkrig mellom skuespiller Amber Heard og Johnny Depp i rettssaken som allerede har engasjert en hel verden. Men nå kommer det en ny stemme inn i cocktailen – og det blir ikke noe mindre drama av det.

Heard sa nemlig under ed at hun donerte 250.000 dollar til Art of Elysium, et veldedig kunstnerforbund for barn. Direktøren i nevnte kunstnerforbund sier imidlertid at pengegaven stammer fra Tesla-topp Elon Musk, ifølge Business Insider.

Det er den andre direktøren av veldedige formål som har sagt at Heards donasjoner opprinnelig kommer fra Musk. En representant for American Civil Liberties Union sa nemlig tidligere at organisasjonen hadde fått en donasjon på 350.000 dollar i Heards navn, men at også dette kom fra Musk.

Heard og Tesla-sjefen datet etter forholdet med Depp endte i 2016.

Stammer fra Musk

Den betente striden mellom eks-ektefellene Depp og Heard har skapt overskrifter verden over i en årrekke, og oppmerksomheten har ikke blitt mindre nå som den sivile rettssaken startet i Fairfax i Virginia for seks uker siden.

Stridens kjerne er en kronikk i Washington Post fra 2018, der Heard tok et oppgjør med partnervold. Depp har saksøkt Heard for ærekrenkelse, og hun har levert motsøksmål.

Nå forsøker Depps forsvarere å svekke Heards kredibilitet ved å understreke at donasjonene hun selv har sagt har kommet fra henne, i virkeligheten kommer fra Musk. Det er Jennifer Howell, direktør i Art of Elysium, som har kommet med uttalelsen i et intervju fra 3. mars 2022 som nylig ble vist i rettssaken.

Musk har ikke kommentert saken.