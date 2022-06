Facebook-bedrager varetektsfengslet

Østre Innlandet tingrett på Hamar har besluttet å varetektsfengsle en 21 år gammel mann fra Rena i fire uker, siktet for bedrageri mot en rekke mennesker.

Politiet mistenker at mannen og mulig andre involverte, har lurt en rekke personer som trodde de fikk kjøpe ulike gjenstander annonsert på Facebook.

Innrømmer fiktive salg

Etter at 21-åringen ble pågrepet denne uken, har han forklart i politiavhør at han har lagt ut annonser på Facebook og solgt gjenstander han ikke har hatt.

Han er foreløpig siktet for 15 ulike forhold som skal ha blitt gjennomført i løpet av én måneds tid, men politiet mistenker at saken kan være større enn som så.

Etterforskerne har foreløpig ikke full oversikt over omfanget av bedrageriene, men de har identifisert 86 ulike transaksjoner til 21-åringens konto som har gått via Vipps, som skal undersøkes nærmere.

Tror flere er involvert

I sum skal siktede ha mottatt 175.000 kroner gjennom transaksjonene som nå er gjenstand for forskning.

Politiet arbeider med å spore opp de som har sendt siktede penger, for å avklare hvorfor de har betalt ham ulike beløp via Vipps.

Påtalemyndigheten ba retten tirsdag denne uken om å fengsle 21-åringen i fire uker. Politiet trenger arbeidsro mens etterforsker bedrageriene.

En rekke vitner skal avhøres, og politiet mistenker også at andre personer er involvert i saken.

Om 21-åringen ble løslatt, fryktet påtalemyndigheten at han kunne forsøke å koordinere sin forklaring med andre mulige involverte og forspille bevis.

Skulle betale gjeld

Siktede har i avhørt erkjent at han har svindlet personer, men det er uklart om han har erkjent alle de 15 forholdene han er siktet for.

Begrunnelsen han har gitt politiet i avhør for å lure folk til å betale for varer de aldri fikk, er at han har trengt penger til å betale gjeld til ulike kreditorer.

Flere av de fornærmede har gitt 21-åringen beskjed om at han vil bli politianmeldt, men tross det, skal han ha fortsatt å lure andre for penger.

På et tidspunkt ble tilgangen til hans egen Vipps-konto sperret, men ved å bruke kontoene til andre personer, skal han ha klart å motta penger fra ulike fornærmede.