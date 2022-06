Vedkommende har ingen sentral stilling i Nav og fatter ingen vedtak. Hans stilling er på funksjonærnivå.

Både Carl Rieber-Mohn i Advokatfirmaet Kindem & Co. og kollega Solveig Høgtun, som forsvarer de to siste pågrepne opplyser at deres klienter stiller seg også uforstående til saken og de erkjenner ikke straffskyld.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Politiadvokat Kristin Rusdal i Oslo politidistrikt. Foto: NTB

Varslet politiet

– Forholdene som er avdekket kan tyde på regelbrudd og knytter seg til utlån av penger, sier Steffensen.



Nordea ser på det som har skjedd med største alvor og banken har fortløpende dialog med politiet om saken.

– Vi har nulltoleranse for regelbrudd og tar alle nødvendige skritt overfor de to ansatte, sier Steffensen til Finansavisen.

Han opplyser at begge er suspendert fra sine stillinger.

Beslag i banken

Det var fortsatt ikke avklart før Finansavisen gikk i trykken om politiet vil fremstille alle de fem siktede eller noen av dem for varetektsfengsling i Oslo tingrett onsdag.

Kommunikasjonssjefen i Nordea ønsker ikke å si noe om hva slags stillinger de to pågrepne har i banken eller hvilket nivå de to jobber på, bortsett fra å bekrefte at de jobber med lånesaker.

Etterforskere fra politiet har beslaglagt store mengder med data og dokumenter fra Nordea og hjemme hos de siktede.

Også DNB-ansatte pågrepet

Tirsdagens aksjon er ikke den første som har rammet norsk banknæring i det siste.

Norges største bank, DNB, har også måtte hanskes med at ansatte har blitt siktet for grov korrupsjon i vår.

I begynnelsen av april i år ble en banksjef i en lokal DNB-filial i Oslo pågrepet, samt en finansrådgiver i samme avdeling.

Da ble også det politiet omtaler som en låneformidler pågrepet.

Banksjefen ble løslatt i mai, etter seks uker i varetekt, mens de to andre er fortsatt i varetekt.

Også en fjerde person, som før har jobbet i DNB og siden vært finansrådgiver i to norske sparebanker, er pågrepet, siktet og fengslet i samme sak.

Saken med DNB etterforskes av Øst politidistrikt og skal foreløpig dreie som om ureglementerte utlån på rundt 30 millioner. Nordea-saken er i størrelsesorden 150 millioner kroner.