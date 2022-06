Politiet i Oslo opplyser torsdag formiddag at ytterligere to ansatte i Nordea er pågrepet, siktet for korrupsjon, i forbindelse med lån som er gitt til kunder.

Det er opplysninger som har fremkommet under etterforskningen som har ledet fram til pågripelsene, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.



De to siste arrestasjonene følger fem pågripelser tidligere denne uken, hvor to var ansatt i Nordea, en ansatt i Nav, en person var tidligere ansatt i Nav og en person som politiet mener har vært en formidler av lån.

Åtte er siktet

Også onsdag ble en person pågrepet, men vedkommende er ikke tilknyttet verken banken eller Nav.

Til sammen er nå åtte personer siktet i sakskomplekset, som dreier seg om utlån av 150 millioner kroner som kan være gitt på uriktige premisser.

De åtte er enten siktet for korrupsjon eller medvirkning til korrupsjon.

Politiet opplyser at etterforskningen er i en tidlig fase, så man ønsker ikke å utdype nærmere hva som er fremkommet av opplysninger i saken så langt.

Banken er ikke siktet

Fem av de som ble pågrepet tirsdag denne uken, ble løslatt sent samme dag. Det skjedde etter at de fem hadde sittet i flere timelange avhør og politiet hadde gjort beslag av dokumenter og elektronisk utstyr i Nordeas lokaler og på de siktedes privatadresser.

Bakgrunnen for pågripelsene og siktelsene, er en politianmeldelse fra Nordea i mars i år.

– Forholdene som er avdekket kan tyde på regelbrudd og knytter seg til utlån av penger, sa kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen til Finansavisen tidligere i uken.



Banken, som ikke er siktet i saken, samarbeider med politiet og har delt omfattende materiale fra sine systemer med etterforskerne.