Mann tiltalt for å bruke andres BankID til 30 billån

Svindelen skal ifølge tiltalen ha startet i desember 2016, og det siste tilfellet skal ha skjedd i januar 2020.

Ved å misbruke 13 ulike personers BankID forledet mannen en rekke banker til å utbetale til sammen 30 billån på store summer, ifølge tiltalen. Et av billånene var på over 750.000 kroner.

En av de fornærmede skal ha fått misbrukt sin BankID til ti ulike billån.

– Bedrageriet er grovt fordi det særlig legges vekt på at det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade, det er begått ved flere anledninger eller over lengre tid, og det har hatt et systematisk eller organisert preg, skriver påtalemyndigheten i tiltalen.

Mannen er også tiltalt for besittelse av kokain.

Saken skal opp i Oslo tingrett 7. juni, og det er satt av seks rettsdager til behandling av saken.

NTB