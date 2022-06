Anken til skipsreder Georg Eide, som ble dømt til fengsel i 6 måneder for ulovlig skraping av skip, er blitt nektet fremmet for Høyesterett. Med det blir dommen fra Gulating lagmannsrett rettskraftig, kommer det frem i en pressemelding onsdag.

I tillegg har det Singapore-baserte selskapet Wirana tidligere vedtatt et forelegg på 7 millioner kroner. Ifølge Økokrim er Wirana er en såkalt «cash buyer», som har spesialisert seg på oppkjøp av utrangerte skip for videresalg til opphuggingssteder i India, Pakistan og Bangladesh.

Et annet norsk selskap er dømt til å tåle inndragning av utbytte med 2 millioner kroner. Sjøfartsdirektoratet har i tillegg ilagt et tredje selskap et overtredelsesgebyr på 500.000 kroner for brudd på skipssikkerhetsloven, blant annet for manglende bruk av AIS (automatisk identifikasjonssystem).

Skulle til Pakistan

Bakgrunnen er at lasteskipet «Tide Carrier» havarerte utenfor Jær-kysten i februar 2017, og da ble det avdekket at skipet var på vei til Gadani i Pakistan for skraping på stranden der. Saken skal ha fattet interesse langt utover Norges grenser, og er blant de første i verden hvor enkeltaktører dømmes for sin befatning med skraping av utrangerte skip på strendene i Sør-Asia.

«Dette er en viktig dom internasjonalt og nasjonalt. Som stor sjøfartsnasjon er det viktig at norske myndigheter bidrar til bekjempelsen av dette problemet. Vi har plikt til å motvirke avfallsproblemer som skyldes virksomhet i Norge uavhengig av om skadene eller ulempene inntrer i eller utenfor Norge», sier politiadvokat i Økokrim Maria Bache Dahl.