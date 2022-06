CNBC skriver at grunnleggeren av elbil-startupen Nikola Motors, som er notert på Nasdaq-børsen, Trevor Milton mistenkes nå for svindel under kjøp av en Ranch i den amerikanske delstaten Utah.

Milton er allerede mistenkt i diverse svindelsaker knyttet til elbilselskapet han selv startet.

Føderale påtalemyndigheter i delstaten New York mener nå at Milton har feilinformert om selskapet i et forsøk på å overbevise selgeren Peter Hicks av Ranchen Wasatch Creek Ranch i Utah om å la han kjøpe eiendommen i bytte mot opsjoner i Nikola Motors. Hendelsen skal ha skjedd i April 2020.

Fjerde anklage

Dette er den fjerde anklagen mot gründeren. I juli 2021 anklaget en føderal jury Milton for tre tilfeller av svindel der de mente at Milton hadde løyet om «alle aspekter av selskapet» for å øke kjøpsinteressen for selskapets aksjer.

Opsjonene som selgeren av Ranchen ble tilbudt ville gitt Hicks retten til å kjøpe mer enn 500.000 aksjer til det som da visstnok var en rabatert pris på 16,5 dollar per aksje. Selskapet var ikke børsnotert på tidspunktet.

Etter å ha blitt børsnotert i 2020 steg aksjeprisen til Nikola til mer enn 60 dollar, men sank som en stein etter at Milton ble tvunget ut av selskapsledelsen etter svindelanklagene. Aksjen stengte til en kurs på 5,6 dollar onsdag.

Pumpet opp prisen

Påtalemyndighetene sikter Milton for å ha hatt en agenda om å pumpe opp aksjekursen for sin egen vinning ved å lyve om selskapets produkter, teknologi, og fremtidige salgsestimater. De mener at Milton har brukt børsnoteringen til å utnytte amatørinvestorer, der flere av disse har tapt store penger på aksjen.

I sin sak mot mener Hicks at Milton ga et liknende inntrykk av selskapet for å overbevise han om å akseptere opsjonene i bytte mot Ranchen.

Tilstår ikke

Milton, som fortsatt venter på at rettsaken skal finne sted, mener selv han ikke er skyldig. Under en rettsak i New York i fjor erkjente han ikke straffeskyld på noen av punktene.

Samtidig har selskapet anerkjent at grunnleggeren uttalte flere ting som ikke medfører riktighet da selskapet gikk på børs.

I desember 2021 sa Nikola Motors seg enig i å betale 125 millioner dollar til SEC (den amerikanske sikkerhetskommisjonen) som kompensasjon for å ha misledet investorer i kjølevannet av børsnoteringen.